"اتصالات" المغرب تبرم صفقة بقيمة مليار دولار

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

وقعت اتصالات المغرب، أكبر شركة مشغلة لخدمات الاتصالات في المملكة، اتفاقا بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار) مع الحكومة المغربية لتطوير بنية تحتية للاتصالات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين إن الصفقة، التي تغطي شبكات النطاق العريض للإنترنت فائق السرعة إضافة إلى خطوط الهاتف الثابت، هي السادسة من نوعها بينها وبين الحكومة، وهو ما يجعل إجمالي استثماراتها يصل إلى 68 مليار درهم.

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واتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست في باريس، مملوكة بنسبة 53% لمجموعة اتصالات الإماراتية.

وتملك الحكومة المغربية حاليا حصة قدرها 22% في اتصالات المغرب، بعدما باعت حصة بلغت 8% مؤخرا، في إطار خطة خصخصة تهدف إلى تقليص عجز الميزانية في البلاد.

وتدير اتصالات المغرب شركات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ونمت قاعدة عملاء المجموعة 3.9% بحلول يونيو/جزيران 2019 إلى 63 مليون مستخدم، بما في ذلك 19.3 مليون في المغرب.