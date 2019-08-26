جوجل تطرح تقنية جديدة لمستخدمي "Google Photos"

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، ميزة جديدة، ستطرح خلال أيام ، تساعد مستخدميها في البحث داخل مكتبة "صور جوجل" (Google Photos) عن النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ستسمح الميزة الجديدة، التي سيتم طرحها في صور Google، للمستخدمين بالبحث في النص الذي يظهر في الصور، والأهم من ذلك، نسخ هذا النص ولصقه في ملاحظة أو مستند باستخدام Google Lens وهي تقنية التعرف على الصور.

وذكرت شركة جوجل أن بعض مستخدمي نظام أندرويد يتمتعون بهذه الميزة حاليا، لكن يبدو أن الميزة غير متاحة حاليا لمستخدمي هواتف آيفون، إلا أن ديلي ميل ذكرت أن الميزة سيتم طرحها لجميع المستخدمين خلال الشهر المقبل.

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وتستخدم الميزة تقنية جوجل المعروفة باسم "التعرف على الأحرف على الشاشة" (OCR) لمسح الصور ووضع علامة عليها في التطبيق.

وبعد الانتهاء من وضع علامات على الصور في التطبيق، يمكن للمستخدمين البحث عن النصوص التي تظهر في الصور.

وتتيح الميزة أيضا من خلال تقنية Google Lens استخدام كاميرات الهواتف لالتقاط الصور أثناء البحث على الويب للعثور على معلومات حول شركة أو موقع أو غيرها.

جدير بالذكر أن في عام 2018، أعلنت شركة جوجل أن تقنية Lens يمكنها تحديد أكثر من مليار عنصر.