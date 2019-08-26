تكنولوجيا 5 مزايا لهاتف هواوي Mate 20 X 5G

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

خدمات الجيل الخامس 5G من أهم التقنيات الرئيسية التي ظهرت العام الجاري؛ لذلك اهتم عمالقة التكنولوجيا مثل سامسونج Samsung وهواوي وHuawei بالاعتماد عليها.



وكشفت شركة هواوي Huawei عن أول هاتف في تاريخ الشركة يعمل بتلك التقنية في هاتف Mate 20 X 5G الذي طرح خلال مايو الماضي، وهو هاتف ضخم تصميمه قريب من الأجهزة اللوحية.

ويأتي الهاتف بشاشة 7.2 إنش وهو أحد أكبر الهواتف الذكية في السوق، ويتمتع الجهاز بـ5 ميزات رائعة.

الشاشة الشاشة من نوع OLED بحجم 7.2 إنش تم تصميمها من أجل توفير تجربة ممتعة للمستخدمين خصوصا عند تجربة الألعاب.

وتعد الشاشة الضخمة مفيدة أيضا عند التقاط الصور؛ إذ تساعد على تسهيل التقاط الصور.

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إصدار شبكة الجيل الرابع 4G من الهاتف الذكي احتوى على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير؛ إلا أنه تعين على هواوي تقليل حجم البطارية لتكون بسعة 4200 مللي أمبير في إصدار 5G لتوفير مساحة أكبر للشرائح.

ومع ذلك، فإن إصدار 5G يتضمن ميزة SuperCharge تعوض سعة البطارية الأصغر، حيث يتمتع هاتف Mate 20 X 5G بقوة شحن 40 وات تكفي لتشغيل الهاتف لـ24 ساعة.

مثل منافسه هاتف جالاكسي Note 10، يتمتع هاتف Mate 20 X 5G بدعم القلم الذي يطلق عليه M-Pen.

ورغم أن هذا لا يأتي مع الهاتف الذكي ويجب شراؤه بشكل منفصل، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدًا حقًا للأشخاص الذين يستخدمون الهاتف لأغراض العمل.

تقنية التبريد

إذا كنت تخطط لاستخدام جهاز Mate 20 X 5G لغرض الألعاب، فقد تشعر بالقلق إزاء ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي.

لحسن الحظ، بفضل تقنية SuperCool الموجودة في الهاتف تقوم بتبريد الجهاز ما يحافظ على برودة المكونات، حتى عندما تقوم ببث مقاطع فيديو 4K أو ممارسة الألعاب بشكل متواصل.

الكاميرا يتميز هاتف Mate 20 X 5G بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة متطورة، تأتي بعدسة رئيسية دقتها 40 ميجابيكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 20 ميجابيكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل.

ويتم دعم هذه العدسات بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، التي تتيح التقاط صور مذهلة تحت أي ظرف.