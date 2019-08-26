وفد برلماني أوروبي إلى دمشق غدا

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ويبدأ الوفد زيارته غدا الثلاثاء 27 آب/ أغسطس وتمتد إلى أوائل شهر أيلول/ سبتمبر.
وتتزامن الزيارة مع انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي الذي يشكل أحد أهم الأحداث الاقتصادية في الشرق الأوسط ... وتمكن المعرض من استئناف نشاطه بعد توقف دام 6 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ بداية عام 2011.
وتضم الكتلة الجديدة المشككة - "الهوية والديمقراطية" في البرلمان الأوروبي حاليا 73 نائبا وهي خامس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي. يؤيد أنصار الكتلة حماية السيادة الوطنية للدول الأوروبية وتطوير التعاون مع روسيا.
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