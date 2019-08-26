اصطدام طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة

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ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، نقلا عن مصادرها، مشيرة إلى أن جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، اصطدم بطائرة أخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
© AFP 2019 / Mohammed Al-Shaikh
وأوضحت أن الطائرة السعودية اصطدمت مع الطائرة الإثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الحادث الذي وقع، أمس الأحد، حدث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في اصطدامها بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.
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