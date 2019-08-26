وزير خارجية البحرين: توجيه ضربات لإيران ووكلائها دفاع عن النفس

كتب ابن أحمد، على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم . إنه دفاع عن النفس".
وتابع وزير خارجية البحرين "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد اي تهديد او اعتداء".
يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من شن المقاتلات الإسرائيلية غارات على ما وصفته تل أبيب بـ"أهداف إيرانية" في سوريا، وسقوط طائرتا استطلاع على الضاحية الجنوبية في بيروت، أكد الجيش اللبناني أنهما إسرائيليتين.
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