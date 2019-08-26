شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مفزع.. حريق «ناقلة وقود» وسط الطريق الدولي في الدرب بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شبَّ حريق هائل في ناقلة وقود، اليوم الاثنين، في ناقلة وقود وسط الطريق الدولي بمحافظة الدرب شمالي جازان؛ مما تتسبب في عرقلة حركة السير.

وقال الرائد محمد بن حسن آل صمغان، نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، في تصريح صحفي: إن “فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب باشرت حريق ناقلة وقود بدوار البلدية”.

وأضاف “آل صمغان”: “تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب، ولم تسجل أي إصابات في الموقع”.

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