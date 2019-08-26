- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت تقارير سعودية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة، متعلقة بإعادة المواطنة السعودية، عبير، إلى أهلها، بعد أن ظلت مختطفة في تركيا لمدة 12 يوما.
وكشفت المصادر المقربة من أسرة المواطنة، أنه "تم العثور عليها في موقع يبعد نحو 3 ساعات من مدينة إسطنبول، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأوضحت أن أسرة المواطنة عبير "تواصلت مع الخاطفين، أمس الأحد، وتم الاتفاق على مكان محدد للقاء".
وأوضحت المصادر أنه "بعد الاتفاق، وفي الموعد المحدد للقاء، ألقي القبض على المختطفين، وبالضغط عليهم اعترفوا بواقعة الاختطاف، وتم الذهاب إلى المكان الذي أرشدوا عن وجود المواطنة السعودية فيه، حيث عثروا عليها عند عائلة تتحدث بلهجة سورية".
وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية المتعلقة بملابسات العثور على المواطنة السعودية، تشير إلى أن العصابة متخصصة بخطف النساء والمطالبة بفدية مالية يتم تحديدها وفق طبيعة المُختطفة.
وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، اليوم الاثنين، العثور على المواطنة السعودية عبير المختفية في تركيا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سعودية تكشف تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطنة بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.