مصادر سعودية تكشف تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطنة بتركيا

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشفت تقارير سعودية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة، متعلقة بإعادة المواطنة السعودية، عبير، إلى أهلها، بعد أن ظلت مختطفة في تركيا لمدة 12 يوما.



وكشفت المصادر المقربة من أسرة المواطنة، أنه "تم العثور عليها في موقع يبعد نحو 3 ساعات من مدينة إسطنبول، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

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وأوضحت أن أسرة المواطنة عبير "تواصلت مع الخاطفين، أمس الأحد، وتم الاتفاق على مكان محدد للقاء".

وأوضحت المصادر أنه "بعد الاتفاق، وفي الموعد المحدد للقاء، ألقي القبض على المختطفين، وبالضغط عليهم اعترفوا بواقعة الاختطاف، وتم الذهاب إلى المكان الذي أرشدوا عن وجود المواطنة السعودية فيه، حيث عثروا عليها عند عائلة تتحدث بلهجة سورية".

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية المتعلقة بملابسات العثور على المواطنة السعودية، تشير إلى أن العصابة متخصصة بخطف النساء والمطالبة بفدية مالية يتم تحديدها وفق طبيعة المُختطفة.

وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، اليوم الاثنين، العثور على المواطنة السعودية عبير المختفية في تركيا.