بسبب الهدايا.. عريس لم يتعرف على عروسه يوم الزفاف

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تعرض عريس اسكتلندي إلى موقف صادم في يوم العرس، إذ تعثر فوق درجات السلم وسقط من ارتفاع 3.7 متر، ليدخل في غيبوبة يوم زفافه.

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وأثرت هذه الواقعة على قواه العقلية، وبالطبع لم يعد بتذكر أي شيء حتى عروسه، فبينما كان العريس كريس مالون يساعد عامل الفنقد في حمل الهدايا إلى غرفة الزفاف سقط في فجوة ” الدرابزين ” .

وأصيب العريس في الجمجمة والظهر والذراعين والكتفين، بالإضافة إلى عدة إصابات في القلب والرئتين، ليقضي 10 أيام في العناية المركزة، ولكن عندما استيقظ من الغيبوبة تبين أنه فقد ذاكرته جزئيًا.

وبعد فترة من العلاج، عادل كريس إلى المنزل، وتم منعه من ممارسة الرياضة وأي نشاط بدني مجهد، كما أنه أصيب بالصمم في أذنه اليسرى وفقد حاسة الشم.

وعلقت العروس على هذا الأمر، قائلة ” لقد رأيت كيف استفاق من غيبوبته وكان محرجًا للغاية لأنه لم يكن يعلم أننا أصبحنا متزوجين ” .