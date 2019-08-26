علاج لمرضى الاكتئاب.. بالنباتات

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الإثنين 26 أغسطس 2019

من المعروف بأن النباتات لها فوائد كثيرة، ابتداء من تنقية الهواء وانتهاء بقيمتها التجميلية للمنازل والحدائق، لذا فقد بدأت عيادة بريطانية في مدينة مانشستر، باستخدام النباتات كوسيلة لعلاج مرضى القلق والاكتئاب والتوحد. وتعتمد طريقة العلاج الجديدة، على انخراط المرضى في تربية النباتات والعناية بها في منازلهم، قبل أن يقوموا بإعادتها إلى حديقة كبيرة مشتركة. وتمنح هذه الطريقة التي يُعتقد بأنها الأولى من نوعها في بريطانيا، فرصة للمرضى للانخراط بالمزيد من النشاطات الاجتماعية والعملية التي تساهم في إخراجهم بشكل تدريجي من حالتهم النفسية الرديئة ورفع روحهم المعنوية. وبحسب القيمين على التجربة، فإن قضاء مرضى الاكتئاب جزءاً كبيراً من وقتهم في محيط يعج بالخضرة يرفع من سوية التقييم الذاتي لديهم ويساعد على تحسين مزاجهم. كما تهدف التجربة إلى تشجيع المرضى على تكوين صداقات مع أشخاص آخرين أثناء قضائهم الوقت في الحديقة المشتركة التي أُعدت خصيصاً لزراعة العديد من أنواع النباتات. يذكر بأن مجموعة "سو ذا سيتي" الاجتماعية تمول هذه التجربة الفريدة وتسعى لتوسيع نطاقها لتشمل جميع المدن البريطانية، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.

