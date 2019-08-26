كوبرا هاربة تثير الفزع في ألمانيا

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
استخدم خبراء حيوانات ألمان دقيقاً وشريطاً لاصقاً لاقتفاء أثر كوبرا سامة فرَّت من قفص مغلق في بلدة هرن، الأحد.
وأعلن متحدث أنَّ المسؤولين طلبوا من سكان 4 منازل مجاورة بالمدينة يبلغ عددهم 30 شخصاً مغادرة منازلهم كإجراء احترازي.
وجرى تغطية الأرضيات في المنازل الـ4 بشريط لاصق ودقيق على أمل أن يساعد ذلك في تتبع مكان الأفعى السامة.
وكانت الأفعى التي فرت، الأحد، شوهدت في وقت لاحق في مدخل أحد المباني، ما دفع للاعتقاد بأن الأفعى لا تزال في المنطقة.
وطلب المسؤولون من السكان المحليين عدم الاقتراب من المنطقة أكثر من اللازم، وإبقاء أبواب ونوافذ منازلهم مغلقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.