الرئيس اللبناني: هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان هي بمثابة إعلان حرب

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن "الاعتدائين على الضاحية ومنطقة قوسايا يخالفان القرار 1701 وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على إسرائيل".

وأضاف عون "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا"، مؤكدا "نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة".

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.