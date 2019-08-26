حريق مروع على طريق دولي في السعودية 

شب الحريق وسط الطريق الدولي في محافظة الدرب شمالي جازان، مما تتسبب في عرقلة حركة السير، بحسب ما ذكرته صحيفة "تواصل" السعودية.
ولفتت الصحيفة إلى قول الرائد محمد بن حسن آل صمغان، نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان: "إن فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب باشرت حريق ناقلة وقود بدوار البلدية".
وأضاف، في تصريحات صحفية: "تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب"، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في نتيجة الحادث".
وتداول ناشطون على "تويتر" صورا ومقاطع فيديو للحادث، الذي وقع اليوم الاثنين 26 أغسطس/ آب.
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