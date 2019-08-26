ترامب والسيسي يدعمان "ليبيا الموحدة"

واشنطن – سبوتنيك. وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب والسيسي ناقشا الوضع في ليبيا على هامش قمة مجموعة السبع المقامة في جنوب غربي فرنسا.

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وأوضح البيت الأبيض ان ترامب والسيسي عبروا عن دعمهما المشترك، من أجل ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية، يمكنها الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

وتعيش ليبيا في أوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة منذ الإطاحة بزعيم ليبيا العقيد الراحل معمر القذافي.

ولا تزال ليبيا منقسما بين سلطتين متنافستين، البرلمان المدعوم من الجيش الوطني الليبي يسيطر على شرق ليبيا، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة على الجزء الباقي من البلاد.

وتصاعد المواجهة بشكل كبير من السلطات الليبية المتنافسة في أوائل أبريل/نيسان الماضي، بعدما شنت قوات الجيش الوطني الليبي حملة على طرابلس لتحريرها من الجماعات الإرهابية.