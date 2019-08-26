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وذكر متحدث باسم المنظمة، لوكالة "سبوتنيك"، "الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن قرب، ونلاحظ أنه بسبب نقص المعلومات المتحقق منها بشكل مستقل، تظل ملابسات عدد من هذه الحوادث غير واضحة إلى الآن".
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وأكد أن "الاتحاد الأوروبي من طرفه يؤكد مواصلته لدعم استقرار لبنان وأمنه وسيادته، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين".
وتابع المتحدث، "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى أقصى درجات ضبط النفس من جانب جميع الأطراف في المنطقة".
وكانت إسرائيل قد نفذت في الـ24 الساعة الماضية، 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.
وهاجمت إسرائيل بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطتفي الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم أمس الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: حادثة الطائرات المسيرة في بيروت غامضة وندعو لضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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