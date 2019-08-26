الإمارات تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

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أبوظبي: أدانت الإمارات الإثنين في بيان استهداف الحوثيين في اليمن لمدينة جازان السعودية واستهدافها بستة صواريخ.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنها تعرب عن "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين".

واعترضت السعودية الأحد ستة صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن على جنوب المملكة، بحسب ما أعلن التحالف.