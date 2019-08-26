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أبوظبي: أدانت الإمارات الإثنين في بيان استهداف الحوثيين في اليمن لمدينة جازان السعودية واستهدافها بستة صواريخ.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنها تعرب عن "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين".
واعترضت السعودية الأحد ستة صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن على جنوب المملكة، بحسب ما أعلن التحالف.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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