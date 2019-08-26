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السودان: إعلان حالة الطوارئ في ولاية البحر الأحمر بعد اشتباكات قبلية خلفت 16 قتيلا
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أعلن المجلس السيادي في السودان الأحد حالة الطوارئ في ولاية البحر الأحمر وأمرت بإجراء تحقيق في أعمال عنف قبلية دامية تشهدها المنطقة منذ أيام.
وقال بيان إن "مجلس السيادة قرر إقالة والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية".
وأضاف أن المجلس "أمر بتفعيل حال الطوارئ (في ولاية البحر الأحمر) وتشكيل لجنة تحقيق".
وأشار البيان الى أن السلطات "تحرت للمرة الأولى استخدام الأسلحة النارية في القتال، ما يكشف عن وجود تدخلات داخلية وخارجية لإذكاء النزاع".
واحتدمت الاشتباكات منذ الأربعاء بين قبائل البني عامر والنوبة في بور سودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر.
وقالت الشرطة إن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وتم إرسال تعزيزات أمنية لاحتواء القتال.
ولم يتضح سبب وقوع هذه الاشتباكات.
وغالبا ما تحصل اشتباكات قبلية في العديد من مناطق السودان، وخاصة في منطقة دارفور الغربية التي تمزقها الحروب.
فرانس 24/ أ ف ب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.