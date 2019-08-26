دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير Forbes يؤكد حاجة هواوي لجوجل لتستمر في المنافسة في الأسواق الغربية ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير جديد من مجلة Forbes، أشير إلى أن شركة هواوي تحتاج إلى شركة جوجل لتستمر في المنافسة في السوق الغربي بشكل خاص.

تحاول شركة هواوي الإستمرار في المنافسة في الأسواق العالمية والحفاظ على حصتها السوقية مع الحظر الأمريكي الذي فرض على الشركة، والذي يستمر في ظل العلاقات التجارية المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.

وفي تقرير جديد نشرته مجلة Forbes أشير إلى أن بقاء العملاق الصيني في الأسواق الغربية يحتاج إلى شركة جوجل بشكل خاص، كما أشير إلى أن تطوير هواوي لنظام تشغيلها الخاص قد يدعمها في الأسواق الآسيوية بشكل خاص إلا أن فرص هذا النظام في الأسواق الغربية ضئيلة وفقاً لتصريحات من المحلل Ted Bauman.

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كما أضاف المحلل Ted Bauman أن هواوي قد بدأت مؤخراً في تطوير نظام تشغيلها الخاص الذي تستبدل به نظامي الأندوريد وiOS، بينما تملك جوجل سنوات من الخبرة في السيطرة على محركات البحث، ودورها الملحوظ في التقنية السحابية، هذا إلى جانب العديد من المجالات التي تحقق إيرادات لجوجل، وذلك بعكس هواوي التي تركز على التقنيات بشكل خاص.

من جاتنب أخر يرى Ted Bauman أن هواوي يمكن أن تركز على السوق الصيني بشكل خاص الذي سيشكل مركز قوة لنظام تشغيلها الجديد، لذا إذا اعتمدت هواوي على نظام تشغيلها الجديد ستضطر في النهاية للتخلي عن السوق الغربي لابل وجوجل، لتتجه للمنافسة بنظام تشغيلها في السوق الآسيوي والأسواق الإفريقية، بينما تحتاج هواوي لشركة جوجل للإستمرار في المنافسة بأجهزتها في السوق الغربي.

المصدر

هذا الموضوع تقرير Forbes يؤكد حاجة هواوي لجوجل لتستمر في المنافسة في الأسواق الغربية ظهر على التقنية بلا حدود.