دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع vivo تستعد للإعلان عن هاتف NEX 3 الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G في الشهر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

شغل هاتف vivo الذي يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس NEX 3 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم أكدت الشركة في الصفحة الرسمية على Weibo على خططها لإطلاق هذا الإصدار في شهر سبتمبر.

لم تكشف vivo عن تاريخ محدد لمؤتمر NEX 3 خلال شهر سبتمبر، كما لم توضح أي تفاصيل عن هذا الإصدار بجانب دعمه للإتصال بشبكات الجيل الخامس، إلا أن Li Xiang مدير الإنتاج لشركة vivo قد أشار في حساب NEX إلى الأول من سبتمبر، لذا قد تبدأ الشركة في إرسال الدعوات الرسمية للمؤتمر في الأول من سبتمبر.

من جانب أخر ظهرت بعض المخططات الخاصة بهاتف NEX 3، والتي تؤكد على إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية للهاتف، مع تصميم دائري للكاميرة، بينما يأتي الهاتف بعرض كامل في الشاشة التي تشغل نسبة 100% من إطار الهاتف، مع حواف نحيفة جداً في شاشة Waterfall.

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يذكر أن تسريبات أخرى قد أشارت إلى أن الهاتف ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 855 أو Snapdragon 855 بلس، مع شريحة مودم Snapdragon X50 ليدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على مواصفات هاتف NEX 3 بشكل أوضح.

المصدر

هذا الموضوع vivo تستعد للإعلان عن هاتف NEX 3 الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G في الشهر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.