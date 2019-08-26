"الإغاثة التركية" تقيم فعالية ترفيهية للأيتام في عفرين السورية

عفرين/ الخليج 365

أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، فعالية ترفيهية لصالح أطفال أيتام في مدينة عفرين بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وجرت الفعالية الإثنين، في حديقة ألعاب بالمدينة التي جرى تطهيرها من الإرهابيين العام المنصرم، بفضل عملية "غصن الزيتون" التركية.

وشارك 350 يتيما في الفعالية، التي حضرها متطوعون من تركيا، ومستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي.

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ووزع أقطاي هدايا متنوعة على الأطفال، خلال النشاط الترفيهي.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.





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