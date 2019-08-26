سوريا.. أهالي ريف دير الزور يحتجزون صهاريج نفط لـ" ي ب ك"

دير الزور/ الخليج 365

احتجز أهالي ريف دير الزور شرقي سوريا، 10 شاحنات تقل صهاريج نفط إلى "ي ب ك/ بي كا كا"، احتجاجا على سرقة المنظمة الإرهابية لثروات المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية، الإثنين، لمراسل الخليج 365، أن أهالي بلدتي العزبة ومعيزيلة بريف دير الزور، قاموا باحتجاز الصهاريج، مساء الأحد، احتجاجاً على سرقة "ي ب ك" الإرهابي لثروات المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي البلدتين وغيرها من البلدات المجاورة يمنعون، منذ يومين، مررور الشاحنات التي تحمل صهاريج نفط إلى مدينة الحسكة، حيث تقوم المنظمة ببيعها هناك لتجار محليين.

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وتبعا لذلك، بدأت "ي ب ك" مفاوضات مع أهالي بلدتي العزبة ومعيزيلة، لإعادة الصهاريج المحتجزة، وسط مخاوف من أن تفشل المفاوضات ويتحول الأمر إلى صدام، بحسب المصادر نفسها.

ومنذ أشهر، تشهد المناطق الخاضعة للمنظمة بريف دير الزور احتجاجات من السكان على الأوضاع المعيشية، حيث خرجت مظاهرات عديدة طالبت المنظمة الإرهابية بالكف عن سرقة نفط المنطقة ومواردها.

وقوبلت الاحتجاجات بالقمع من قبل المنظمة التي استخدمت القوة لفضها، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.



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