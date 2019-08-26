شركة الكهرباء الوحيدة بغزة تعلن توقف أحد مولدات الطاقة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الإثنين، عن توقف أحد مولدات محطة الكهرباء، بسبب تقليص السلطات الإسرائيلية لكميات الوقود الواردة إلى المحطة.

وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، إن "سلطة الطاقة أبلغتنا بتوقف مولد من أصل ثلاثة في محطة توليد الكهرباء، بسبب تقليص الاحتلال لكميات الوقود الواردة للمحطة".

وأشار ثابت في تصريح خاص لوكالة الخليج 365، أن توقف عمل المولد سيتسبب بتقليص كمية الكهرباء المتوفرة، وبالتالي انخفاض عدد ساعات وصل التيار الكهربائي، دون مزيد من التفاصيل.

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وصباح الإثنين، قررت إسرائيل تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

كان الجيش الإسرائيلي، قد قال مساء الأحد، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترضت منظومة القبة الحديدية (نظام التصدي للصواريخ) اثنين منها.

ولم تتبن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

ومن شأن الخطوة الإسرائيلية، أن تفاقم من أزمة نقص الكهرباء في قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة كبيرة في هذا المجال، منذ أكثر من عشر سنوات.

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