أمير الكويت يعقد أول اجتماع علني بعد تعافيه من عارض صحي

الكويت/ محمد عبدالغفار/ الخليج 365
قالت وكالة الأنباء الكويتية (رسمية)، الإثنين، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقد أول اجتماعاته العلنية منذ تعرضه لعارض صحي الأسبوع الماضي.
ونشرت الوكالة صورا للأمير، وهو جالس خلال اجتماعاته في قصر بيان (جنوبي العاصمة) مع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق علي الغانم، ورئيس الوزراء الشيخ جابر الحمد الصباح.
وفي 18 أغسطس/ آب الجاري، قال الديوان الأميري أن الشيخ صباح تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح" دون تفاصيل.
وخلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الشيخ صباح وتمتعه بصحة جيدة.
وولد الشيخ صباح في 16 يونيو حزيران 1929، ويلقب بعميد الدبلوماسية العربية لعمله أثناء توليه منصب وزير الخارجية على استعادة العلاقات مع الدول العربية التي دعمت بغداد خلال حرب الخليج عامي 1990 و1991 عندما احتلت القوات العراقية الكويت، وأصبح أميرا للبلاد في 2006.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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