وزير الدفاع اليمني يوجه الجيش بوقف إطلاق النار في الجنوب

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

وجه وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدسي، الاثنين، كافة الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار في محافظات عدن وأبين (جنوب) وشبوة (جنوب شرق)، بعد أيام من مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وأوضح الإرياني أن توجيه وقف إطلاق النار يأتي استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية.

وفي وقت سابق الاثنين، دعت السعودية والإمارات، في بيان مشترك، اليمنيين إلى الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة التحالف العربي لفض الاشتباك، وسرعة الانخراط في حوار "جدة" لمعالجة أزمة أحداث الجنوب اليمني.



ومنتصف أغسطس/ آب الجاري، حمّلت الحكومة اليمنية كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).



وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، والتي سيطرت على العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، وتسعى للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية.



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ومنيت قوات "الانتقالي"، الجمعة، بانتكاسة إثر فشلها في اقتحام مدينة عتق، مركز شبوة، حيث صدتها القوات الحكومية، وسيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها عند مداخل المدينة، وأحرقت عربات عسكرية إماراتية.

وواصلت اليوم القوات الحكومية سيطرتها على معسكرات ومواقع للقوات المدعومة من الإمارات في منطقة "مفرق الصعيد" ومنطقة "النقبة" ومديرية "حبان" وعدة نقاط بمنطقة "مرخة" و"السلف" على الطريق بين مدينة "عتق" ومديرية "بيحان" غربي المحافظة.



وقبل أسابيع، سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومساء الأحد، وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، وعدد من الوزراء إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة قوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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