المغرب.. توقيف إسرائيلي يشتبه ارتباطه بشبكة تزوير وثائق

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365أعلن الأمن المغربي، الإثنين، توقيف إسرائيلي يشتبه بارتباطه بشبكة إجرامية متورطة في تزوير سندات هوية وجوازات سفر محلية جرى تفكيكها قبل أشهر.وقالت المديرية العامة للأمن المغربي إن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، الجمعة، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيلي، يبلغ من العمر 52 عاما".وأضافت أن التوقيف يأتي لـ"الاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، والتي تم تفكيكها في مارس (آذار) الماضي، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)".

ووفق البيان نفسه، فإن "المشتبه به تمكن من الحصول على بطاقة تعريف (هوية) وجواز سفر مغربيين باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من المساطر (الطرق) الاحتيالية التي كانت تعتمدها الشبكة الإجرامية".وأوضح أن "قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بينت أن هذا الاسرائيلي يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد، في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم".

وأشار البيان إلى أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه به الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".

وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات المغربية إلقاء القبض على 15 بمدينة الدار البيضاء (وسط) يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين "من أصول غير مغربية"، قصد الحصول على الجنسية المغربية.

كما أوقف الأمن المغربي، مطلع أبريل/نيسان الماضي، إسرائيليين اثنين بمدينة مراكش (وسط) بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.





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