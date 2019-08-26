إدخال النظام الذكي على أنظمة المواصلات بدءًا من 2020 في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، إدخال النظام الذكي على أنظمة المواصلات بدءًا من عام 2020 لأكثر من 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنَّ تنفيذ مشروعات النقل العامّ في العاصمة المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، مبيّنةً أنّه يجري حاليًّا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عدة عقود، بينها ما أعلنته مؤخرًا شركة «NEC Corporation» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية عن إدخالها نظام نقل ذكيًّا للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين، الذي يأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تتشارك فيها تحالفات أخرى تتولى تصميم وتنفيذ وبناء المنشآت وتجهيز وتصنيع الحافلات وأعمال البنى التحتية.

ويحظى المشروع بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أنّ مشروع النقل بالحافلات يجري تنفيذ مرحلته الأولى عبر عدة عقود، أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة المرحلة الأولى المبرم مع تحالف مكون من شركات كبرى سعودية وإسبانية متخصصة لمدة عشرة أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت، بالإضافة إلى تجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكي الخاصة بها، وشركة «NEC Corporation» المتخصصة في بعض أنظمة النقل الذكي.

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وأشارت إلى أنّه يتم من خلال مقاول آخر تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات، التي تشمل المحطات الرئيسية ومحطات التوقف وتجهيز المسارات الخاصة وجسور مشاة، وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية، وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.

يُذكر أنّ كافة الأعمال والترتيبات جاريةٌ لتنفيذ وتشغيل مشروع النقل العامّ بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، وهو ما يعد نقلةً نوعيةً في مجال النقل لما له من آثار إيجابية على جودة الحياة، ويُسهّل حركة وتنقُّلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

وتتكون شبكة النقل العامّ بالحافلات في مدينة مكة المكرمة من 12 مسارًا تغطي أغلب مناطق المدينة بعدد 400 حافلة للمرحلة الأولى، منها ٢٤٠ حافلة قياسية ١٢ مترًا، و١٦٠ حافلة مفصلية (١٨ مترًا) جميعها ألمانية الصنع، تهدف إلى تقديم أرقى مستويات الراحة والكفاءة والخدمة المتميزة.

وتحتوي الحافلات على أحدث أنظمة النقل الذكية والتي تمكّن مركز التحكم والقيادة للحافلات من متابعة مواقع الحافلات عبر نظام تحديد المواقع (GPS) وإدارتها عن بعد، كما أنّ الحافلات مزودة بأعلى معايير السلامة والأمان حيث تحتوي على نظام المراقبة بالكاميرات ونظام الحماية من الحوادث ونظام إطفاء ذاتي للحريق، ونظام الإنذار للحالات الطارئة الذي يرتبط بمركز التحكم والسيطرة.

كما تحتوي الحافلات على شبكة واي فاي للركاب وشاشات توجيه الرحلات وأنظمة دفع آلية ذكية بعدة لغات إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، ونظام العد الآلي للركاب، ونظام معلومات الرحلات الفوري، ونظام إعطاء الأولوية للحافلات مرتبط مع نظام الإشارات المرورية في المسارات السريعة، وترتبط جميع هذه الأنظمة مع مركز التحكم والسيطرة، وكذلك بالمحطات الرئيسية الأربعة في المنطقة المركزية ومحطات التوقف البالغ عددها حوالي ٤٥٠ محطة موزعة على جميع المسارات.