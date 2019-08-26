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#حائل.. امرأة تقتل نفسها شنقًا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً، على قتل نفسها فجر اليوم الاثنين، وقد باشر مركز شرطة المنتزه بحائل، التحقيق في الملابسات المادية.

 

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وتعود التفاصيل إلى تلقى  الجهات الأمنية والصحية بلاغا فجر اليوم يفيد بإقدام امرأة على قتل نفسها في حي المنتزه الشرقي.

 

وقالت مصادر: إن المرأة تعاني مرضاً نفسياً وكانت قد تلقت، فجر اليوم، علاجاً طبياً، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وضعت لحياتها حداً، بشنق نفسها، وقد نُقِل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

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