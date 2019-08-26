حائل.. امرأة تقتل نفسها شنقًا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أقدمت امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً، على قتل نفسها فجر اليوم الاثنين، وقد باشر مركز شرطة المنتزه بحائل، التحقيق في الملابسات المادية.
وتعود التفاصيل إلى تلقى الجهات الأمنية والصحية بلاغا فجر اليوم يفيد بإقدام امرأة على قتل نفسها في حي المنتزه الشرقي.
وقالت مصادر: إن المرأة تعاني مرضاً نفسياً وكانت قد تلقت، فجر اليوم، علاجاً طبياً، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وضعت لحياتها حداً، بشنق نفسها، وقد نُقِل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.
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