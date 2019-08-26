صحة جدة تكرم موظفة تعرضت للإساءة من إحدى المراجعات

هيفاء الأمير

كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح اليوم الأربعاء بمكتبه بالشؤون الصحية أخصائية المختبر بمركز صحي الماجد نوال بنت صالح اليامي .

و جاء تكريمها نتيجة تميزها بالعمل و حسن تعاملها مع المرضى ، حيث أنه أثناء قيامها بعملها كالمعتاد قامت إحدى المراجعات بالتتطاول عليها و سوء المعاملة أمام المراجعين و الموظفين ، و رغم ما تعرضت له الموظفة إلا إنها تحلت بالصبر و حسن المعاملة ، بل قامت بتقديم الخدمة كاملة على أكمل وجه .

و فوجئت أخصائية المختبر في اليوم التالي بقيام المراجعة التي أساءت لها في المركز بتقديم إعتذارها أمام الجميع و الإعتراف بخطأها تجاهها ، و أثنت عليها بحسن التعامل و عدم مقابلة الإساءة بمثلها و معاملتها بالحسنى .

و ثمن د السيالي موقف الموظفة و قيامها بتقديم الخدمة في تصرف إنساني و يحتذى به كقيم نبيلة تساهم في تقديم الخدمة للجميع دون إستثناء ، رغم ما يتعرضون له من مضايقات أحياناً ، و التي تأتي أساساً من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية و التفاني في أداء الواجب .