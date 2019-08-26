إطلاق النسخة الثانية من برنامج آداء الصحة بمكة

صحيفة الخليج الإلكترونية ندي البركاني دشنت الشؤون الصحية بمكة المكرمة صباح أمس الإصدار الثاني لبرنامج أداء الصحة بصحة مكة المكرمة بالتعاون مع ماكينزي الاكسير؛ برعاية مدير عام الشؤن الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، وحضور قيادي صحة مكة المكرمة. وذكرت صحة مكة المكرمة بأن البرنامج يهدف إلى تحسين و تطوير الخدمات الصحية و رفع مستويات الإنتاجية و كفاءة و جودة الأداء في المنشأت الصحية.

موضحة عن مستجدات الاصدار الثاني بزيادة الأقسام من ٧ في الاصدار الاول الى ١٤ قسم في الاصدار الثاني؛ كما سيضم البرنامج المستشفيات و المراكز الصحية الاولية و المراكز التخصصية.

مبينة أن من أهم مؤشرات الآداء تقليل الوقت المطلوب لحصول المريض على الخدمة الطبية مع الحرص على جودة الخدمة المقدمة له سواء كان في المستشفى أو المراكز الصحية الأولية أو التخصصية منها ( تقليص قائمة انتظار العمليات – تقليل انتظار مواعيد العيادات-مدة الانتظار في الطوارئ لا تتجاوز ٤ ساعات ..و غيرها من مشاريع التحسين التي تصب في مصلحة المراجع) .

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