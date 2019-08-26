Advertisements سامسونغ تقدم شاشة جديدة لعشاق الألعاب الإثنين 26 أغسطس 2019 كشفت شركة سامسونغ النقاب عن الشاشة SR75Q الجديدة خلال فعاليات معرض الألعاب Gamescom 2019 بمدينة كولن الألمانية. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة تَعد عشاق ألعاب الفيديو بتجربة لعب رائعة، حيث تأتي الشاشة بقياس 32 بوصة وتتمتع بدقة وضوح QHD أي 1440×2560 بيكسل، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز. ولتشغيل الألعاب بسلاسة وبسرعة تدعم الشاشة الجديدة أيضاً تقنية FreeSync من شركة AMD. ولم تفصح سامسونغ عن موعد طرح أو سعر الشاشة الجديدة.



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