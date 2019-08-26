تطوير أداة لإصلاح صمامات القلب التالفة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

نجح علماء بريطانيون مؤخراً بتطوير جهاز جديد يمكنه إصلاح صمامات القلب التالفة عبر إجراء سلسلة من الغرز الصغيرة في القلب وهو يعمل. ويعمل الجهاز الجديد على إصلاح صمامات القلب الصغيرة التي تبقي الدم يتدفق عبر القلب في الاتجاه الصحيح، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح. وقد قام الجراحون في مستشفى رويال مرومبتون في لندن حتى الآن بمعالجة 17 مريضاً يعانون من فشل القلب، بهذه الطريقة. وقال رشمي ياداف، استشاري جراحة القلب: " إن تم تطبيق العلاج الجديد على مرضى فشل القلب، فسيكون من الممكن استبداله بعمليات جراحة القلب المفتوح" وأضاف: " لن يُضطر المرضى للبقاء في المستشفى لوقت طويل بعد إجراء العملية، وسيتماثلون للشفاء بشكل أسرع، إضافة إلى عدم وجود أي آثار جانبية خطيرة" يذكر بأن مرض الصمام القلبي يصيب حوالي مليون ونصف مليون شخص فوق سن الخامسة والستين في المملكة المتحدة وحدها، ويمكن أن يؤثر على الصمام التاجي، وهو رفرف صغير يفصل الغرفة العلوية اليسرى للقلب عن الغرفة السفلية اليسرى، ويتسبب في تسرب الدم للخلف نحو الرئتين، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

