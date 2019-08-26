المجلس الانتقالي اليمني يرحب بالبيان الإماراتي السعودي ويوجه طلبا إلى التحالف

وقال المجلس، في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين: "نشدد على ترحيبنا بمضامين البيان السعودي – الإماراتي المشترك الصادر اليوم"، متابعا: "نهيب بالتحالف العربي أن يضع الآليات المناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار".

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وأضاف: "ندعو قوات المقاومة الجنوبية التي تقاتل الميليشيات الحوثية خارج حدود الجنوب إلى اتخاذ موقف واضح مما يحدث من عدوان يتمثل في تدفق القوات الشمالية تحت غطاء الحكومة اليمنية إلى الجنوب، لإسقاطه من جديد، حيث لم يعد مقبولا محاولة تحرير مناطق شمالية في ظل استمرارهم في توجيه حربهم على الجنوب".

وتابع البيان: "نؤكد استمرار التزامنا بدعم قوات النخبة الشبوانية، وتعزيزها بكافة الوسائل التي تمكنها من استمرار دورها في مكافحة الإرهاب وتأمين المحافظة".

وحمّل المجلس الحكومة اليمنية "المسؤولية الكاملة عن استهداف قوات النخبة الشبوانية، وإعادة تمكين التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في محافظة شبوة".

وكان وزير الدفاع اليمني أمر القوات الحكومية، اليوم، بوقف إطلاق النار في المحافظات الجنوبية التي شهدت اشتباكات مع مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة لدعوة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

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وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة عبر "تويتر"، ظهر اليوم: "وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي يوجه كافة الوحدات العسكرية في محافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة السعودية، أكدت ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة شبوة باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة، معلنة تشكيل لجنة مشتركة سعودية - إماراتية تبدأ عملها اليوم، لمعالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة، وأبين، واستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.

بينما أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن "عمل التحالف بجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين"، مؤكدا أن الحل هو "الجلوس إلى طاولة الحوار، والعمل على مواجهة النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيرا باليمن وشعبه".

وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.