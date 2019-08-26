هذا الموضوع اليوتيوب يبدأ في حذف بعض مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال ظهر على التقنية بلا حدود.
في إطار ساسية اليوتيوب الجديدة لحماية الأطفال، بدأت الشبكة الإجتماعية في العمل على حذف مقاطع الفيديو التي تتميز بمحتوى عنيف أو غير متوافق مع الأطفال، على أن يتم التركيز على مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال بشكل خاص.
وضعت شبكة اليوتيوب الإجتماعية سياسة جديدة لحذف المحتوى الغير مناسب مع المراحل العمرية المبكرة، أو الذي يستهدف الأطفال في وصف المحتوى، أو في العناوين أو حتى العلامات وذلك في إطار جهود الشبكة الإجتماعية لحماية الأطفال خلال الفترة القادمة.
ولقد خصصت شبكة اليوتيوب الإجتماعية تطبيق خاص بالأطفال يعرف YouTube Kids، إلا أن الشبكة الإجتماعية ترغب في تطبيق سياستها الجديدة بشكل فعال، مع وضع قيود أكثر لمراقبة المحتوى المخصص للأطفال.
لذا إذا تضمن مقطع الفيديو كلمة أطفال في العنوان، الوصف أو العلامات وكان يتميز بمحتوى غير مناسب للأطفال أو محتوى عنيف، سيؤدي إلى إتخاذ شبكة اليوتيوب إجراء سريع بحذف هذا المقطع.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الإجراءات الجديدة الآباء في متابعة ما يشاهده الأطفال من مقاطع فيديو بشكل فعال أكثر، لحماية هذه الفئة العمرية من المحتوى لا يتوافق مع المراحل العمرية المبكرة.
المصدر
هذا الموضوع اليوتيوب يبدأ في حذف بعض مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوتيوب يبدأ في حذف بعض مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.