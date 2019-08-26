أبل على وشك إصدار ساعة جديدة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

انتشرت، مؤخرا، العديد من الشائعات حول ساعة أبل الذكية الجديدة التي من المقرر طرحها سبتمبر/أيلول المقبل، لكن حتى الآن لم تجب أي من هذه الشائعات عما إذا كانت Apple Watch Series 5 ساعة أبل قديمة خضعت لبعض التطويرات أو لا.



وحسب موقع سي نت التقني، سجلت أبل 4 نماذج لساعات جديدة تعمل بنظام تشغيل WatchOS6 لدى اللجنة الاقتصادية الأوراسية (EEC) وهو إجراء ضروري لطرح أي منتج في السوق في هذه المنطقة.

وكشف الموقع أن هذه الساعات الأربع ربما يتم تصنيعها من التيتانيوم والسيراميك؛ مقاسين من السيراميك ومقاسين من التيتانيوم.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تصدر فيها أبل إصدار سيراميك من ساعتها الذكية؛ إذ إنها وفرت ساعات Series 2 و Series 3بخيار السيراميك مقابل 1500 دولار. لكن قد تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها أبل التيتانيوم.

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وقال المحلل المحنك لدى أبل مينج تشي كو إن شركة Japan Displays ستمد أبل بشاشات OLED لازمة لساعات Series 5 الذكية المقرر طرحها في النصف الثاني من 2019.

وبعيدا عن الخامات الجديدة التي سيتم استخدامها في الساعة الذكية الجديدة من أبل، لم يتم الكشف عن الكثير فيما يتعلق بميزاتها ويقال إنها ستتضمن مراقبة للجلوكوز وضغط الدم ما سيتطلب تصريحا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومن الممكن أن تظل خاصية تتبع نمط النوم موجودة في ساعة أبل الجديدة وهي لا تتطلب هذا النوع من التصاريح لكنها تحتاج إلى تطوير عمر البطارية في الساعة، إذ لا تزال تحتاج إلى شحن طوال الليل. ووفقا للموقع يمكن أن تعزز أبل قدرة الساعة باستخدام معالج أكثر كفاءة أو بطارية أكبر أو شاشة أقل استهلاكا للطاقة.

أما عن أحدث الشائعات حول ساعة أبل الذكية الحديثة، من الممكن أن تغير أبل تقنية OLED بـ microLED ما ينتج عنها شاشة أكثر رقة وسطوع وكفاءة طاقة عالية، ما بدوره سيحل مشكلة البطارية بحلول 2020. وفيما يتعلق بالكاميرا في الساعة، قدمت أبل مؤخرا براءة اختراع تشمل تفصيلا حول ساعة أبل الذكية بكاميرا لاستخدام FaceID أو FaceTime.

وفي النهاية يمكن أن يخلص كل ما سبق إلى وجود احتمالين حول ساعة أبل لعام 2019: إصدار Series 4 بواقٍ جديد لامع (تيتانيوم أو سيراميك) أو إصدار Series 5 بترقيات تدريجية للجهاز ومعالج أسرع وبطارية أفضل وربما ميزة تعقب نوم جديدة.