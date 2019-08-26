"هارموني" لن يصل إلى هواتف هواوي في 2019

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

حسمت شركة "هواوي Huawei" الصينية، عملاق صناعة الإلكترونيات، الجدل حول موعد إطلاق هاتف يدعم نظامها الجديد Harmony OS، مؤكدة عدم حدوث ذلك في عام 2019 أو العام المقبل.



وأكدت هواوي Huawei مجددا أن هواتفها الذكية لن تدعم نظام تشغيل Harmony OS في عام 2019، مؤكدة التزامها مع نظام "أندرويد".

وفقا لموقع the next web ذكر فينسينت يانغ، نائب رئيس شركة هواوي، أن هواتف هواوي الذكية مستمرة بدعم نظام "أندرويد" طالما الشراكة قائمة مع شركة جوجل Google.

وبسبب كثرة الأخبار التي ذكرت رغبة شركة هواتف هواوي بإطلاق هاتف ذكي يدعم نظام Harmony OS خرج يانغ بتصريح ليؤكد أن الشركة الصينية لن تقدم هاتفا يدعم نظام Harmony OS في عام 2019 أو العام المقبل.

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ويعني ذلك أن الهواتف الذكية التي ستطلقها هواوي هذا العام ستدعم نظام أندرويد، بما في ذلك هاتف MAte 30، المتوقع أن يتم الكشف عنه في سبتمبر المقبل، حسب التسريبات.

لكن يانغ لم يستبعد فكرة الاعتماد على النظام الجديد في حال تم قطع العلاقات مع شركة جوجل، خصوصا أن الحكومة الأمريكية أدرجت الشركة الصينية في القائمة السوداء.

وسبق وذكرت هواوي أن نظام Harmony OS سيتم إطلاقه مع الأجهزة الذكية الأخرى، مثل التلفاز الذكي أو أجهزة المنزل الذكية.

يشار إلى أن هواوي بالفعل أطلقت أول تلفاز ذكي يدعم نظام تشغيل Harmony OS يدعى Honor Vision، ويبلغ سعره في الصين نحو 537 دولارا تقريبا.