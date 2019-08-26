روبوتات بتكنولوجيا 5G تنظف شوارع الصين

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ظهرت 6 روبوتات تعمل بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لأول مرة في نهاية الأسبوع الماضي لتنظيف الشوارع بمدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين.



وتستطيع الروبوتات التي طورتها شركة تشانغشا زومليون للصناعة البيئية رصد النفايات والتعامل معها أوتوماتيكيا وكنس وغسل الطريق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات.

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وتم نشر هذا النوع من الروبوتات في جزيرة جيويتسيتشو التي تعد موقعا سياحيا شهيرا في المدينة.

وتم تجهيز الروبوتات من الجيل الخامس بالليدار (وسيلة مسح تقيس المسافات بأشعة الليزر تحت الحمراء)، ورادار الأمواج الملليمترية، ورادار الموجات فوق الصوتية، وكاميرات عالية الوضوح متعددة، ووحدات الجيل الخامس، وتملك قدرات تفاعل بيانات أقوى وسرعة استجابة أكبر للمعلومات.

وانتهت في بكين قبل يومين فعاليات معرض الروبوت العالمي لعام 2019، وتم عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقا صناعيا.