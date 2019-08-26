- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
ظهرت 6 روبوتات تعمل بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لأول مرة في نهاية الأسبوع الماضي لتنظيف الشوارع بمدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين.
وتستطيع الروبوتات التي طورتها شركة تشانغشا زومليون للصناعة البيئية رصد النفايات والتعامل معها أوتوماتيكيا وكنس وغسل الطريق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات.
وتم نشر هذا النوع من الروبوتات في جزيرة جيويتسيتشو التي تعد موقعا سياحيا شهيرا في المدينة.
وتم تجهيز الروبوتات من الجيل الخامس بالليدار (وسيلة مسح تقيس المسافات بأشعة الليزر تحت الحمراء)، ورادار الأمواج الملليمترية، ورادار الموجات فوق الصوتية، وكاميرات عالية الوضوح متعددة، ووحدات الجيل الخامس، وتملك قدرات تفاعل بيانات أقوى وسرعة استجابة أكبر للمعلومات.
وانتهت في بكين قبل يومين فعاليات معرض الروبوت العالمي لعام 2019، وتم عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقا صناعيا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر روبوتات بتكنولوجيا 5G تنظف شوارع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.