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كينغستون تطلق سماعة جديدة لعشاق الألعاب

الإثنين 26 أغسطس 2019

أطلقت شركة كينغستون الأمريكية سماعة جديدة تحمل اسم "HyperX Cloud Alpha S" تخاطب عشاق الألعاب، تتوفر بالأسواق العالمية بسعر 130 دولاراً أمريكياً.



وتمتاز السماعة بدعم الصوت المحيط الافتراضي 7.1، حيث يعمل ذلك على زيادة التتبع الصوتي للأعداء في ألعاب الفيديو.

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كما تتمتع بجميع وظائف الموديل الأساسي للسماعة، وتعتمد على مشغل 50 ملم، وتم تصنيع السماعة الجديدة من الألومنيوم لتوفير متانة عالية مع وسادات أذن من الجلد لراحة الاستعمال.

وتتسم ببعض التحسينات مقارنة بالإصدار السابق، حيث يوجد مفتاح على السماعة اليسرى لضبط النغمات العميقة عند تشغيل الموسيقى أو ألعاب الفيديو.