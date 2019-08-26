انتقادات سعودية تحت وسم #القصات_المقززة_تشوه_دورينا

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الرياض - الخليج 365 انتقد مغردون سعوديون، اليوم الاثنين، القصات لبعض لاعبي كرة القدم والألعاب الرياضية.

Advertisements وقال مغردون - رصده "الخليج 365" تغريداتهم - أصبح دورينا مرتع للقصات المقززه من لاعبينا الذين يعسكون هويتنا وقيمنا بصوره سيئه للأسف الشديد". مبينين أن اللاعبين بقصاتهم ضربوا بأنظمة ولائحة الذوق العام عرض الحائط. وتساءلوا عن دور الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورؤساء الاندية. كما أهابوا بوسائل الإعلام لفت النظر لمثل هذه القضايا معتبرين أنها مناظر مقززة. Advertisements

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