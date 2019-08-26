رئيس الأركان الجزائري يدعو لتركيز هيئة الوساطة على تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "النهار" عن صالح قوله، إن "المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر"، مؤكدا أن "ترجيح الشرعية الدستورية يجنبنا المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب".

وأشاد رئيس الأركان الجزائري بجهود هيئة الوساطة والحوار، بحسب القناة، داعيا إلى "ضرورة تركيز الجهود على تنظيم الرئاسيات في أقرب الآجال".

في سياق متصل، شهدت الجزائر العاصمة، يوم الجمعة، مسيرة حاشدة، فاق عدد الحضور فيها الآلاف من المحتجين. وشدّد المتظاهرون على عزمهم مواصلة الحراك إلى أن تتجسد مطالبهم كاملة غير منقوصة.

وككل أسبوع منذ بداية الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير الماضي، تشكّلت أولى المجموعات من مئات المتظاهرين في الساعات الأولى من صبيحة اليوم، قرب البريد المركزي وسط العاصمة، حيث أقام المتظاهرون نقاشات سياسية حول راهن البلاد، كما رفعوا شعارات ولافتات منتقدةً للنظام الحالي.

ومع نهاية صلاة الجمعة، اهتزت العاصمة بالآلاف من المحتجين، الذين توافدوا على الشوارع الرئيسية قادمين من مختلف أحياء ومساجد العاصمة، لتنطلق بعدها فعلياً مسيرة الجمعة رقم27 للحراك الشعبي الجزائري الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.