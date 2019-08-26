وزير الدفاع يأمر القوات الحكومية بوقف إطلاق النار جنوبي اليمن

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي يوجه كافة الوحدات العسكرية في محافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية".
وكان التحالف العربي قد طالب، في 10 أغسطس/ آب الجاري، بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن).
ودعا التحالف العربي كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها، والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
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