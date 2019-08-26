التحالف العربي يكشف حقيقة قصف "أنصار الله" للرياض

ونفى المتحدث باسم التحالف، بحسب وكالة "رويترز"، ما أسماه "مزاعم الحوثيين بشن هجوم بطائرة مسيرة على الرياض".

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وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد أعلنت، في وقت سابق، شن ما وصفته بـ"الهجوم الواسع" على هدف عسكري مهم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الاثنين: "الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض"، مؤكدا: "كانت الإصابة مباشرة"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

وأضاف: "هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم".