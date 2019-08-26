التحالف العربي يكشف حقيقة قصف "أنصار الله" للرياض

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ونفى المتحدث باسم التحالف، بحسب وكالة "رويترز"، ما أسماه "مزاعم الحوثيين بشن هجوم بطائرة مسيرة على الرياض".
© Sputnik . Aleksandr Vilf
وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الاثنين: "الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض"، مؤكدا: "كانت الإصابة مباشرة"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.
وأضاف: "هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم".
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