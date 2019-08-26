بيان عاجل من الرياض بشأن المواطنة السعودية المختفية في تركيا

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وأكدت معلومات صحيفة "الرياض" السعودية، بداخل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، أن السفير وليد الخريجي يتابع الحادثة، وأن السفارة في صدد أصدار بيان حتى يتم الانتهاء من كافة مجريات التحقيقات.
© AP Photo / Emrah Gurel
وكشفت مصادر مقربة من أسرة المواطنة السعودية، عن تلقيها اتصالا من المافيا التركية.
ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، الاتصال الذي تلقاه زوج المواطنة المختطفة تضمن عرض خدمات من المتصلين بالبحث عنها بـ"مقابل مادي".
ولم يعاود أصحاب "المكالمة المجهولة"، الاتصال مجددا، لتقوم عصابة أخرى، بالتواصل مع زوجها، مؤكدين أن المواطنة السعودية بحوزتهم، و"أنها بأمان".
وحذرت العصابة الزوج والأسرة من الخداع، وإلا "ستكون العواقب وخيمة".
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