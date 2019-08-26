وفيما تستمر وحدات الجيش السوري بتطهير المناطق المحررة مما خلفه الإرهابيون وراءهم من عبوات ناسفة وألغام، دخلت كاميرا "سبوتنيك" أحد السجون الذي حفره الإرهابيون تحت الأرض أسفل إحدى تلال مدينة (مورك).
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن هذا السجن يتبع لحاجز معروف يتبع لتنظيم (جيش العزة)، ويقع على الطريق الواصل بين مورك وخان شيخون، وهو مخصص للاعتقال المؤقت لمن يقوم مسلحو التنظيم باعتقالهم من على هذا الحاجز، قبل ترحيلهم إلى سجون أخرى في مناطق سيطرة التنظيم.
وأشار إلى أن طريقة حفر النفق وتجهيزه تنم عن استخدام آليات حديثة وخبرات هندسية متطورة، لافتاً إلى أن هذا النفق ظل لسنوات أحد مقرات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وأنه جهز للإقامة الطويلة كملجأ تحت الأرض يتضمن سجنا وغرف تعذيب وغرف عمليات.
كانت هذه تفاصيل خبر "سبوتنيك" تدخل أحد السجون الجبلية المؤقتة في "مورك" شمالي حماة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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