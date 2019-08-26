حريق "باص" في عمان.. صور

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة اندلع حريق داخل باص ركوب صغير، اليوم الاثنين، بمنطقة حي الخرابشة في منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان، دون وقوع اصابات. و توجهت كوادر الدفاع المدني إلى مكان الحادث وقامت بالتعامل مع الحريق والسيطرة عليه. وقام سكان العمارة المجاورة للحريق بإزاحة المركبات لعدم انتشار الحريق الى المركبات المجاورة للباص المشتعل.

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