دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع اليوتيوب تستعد لإطلاق YouTube Premium قريباً في السعودية والإمارات ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شبكة اليوتيوب الإجتماعية لإطلاق خدمة YouTube Premium خلال الأيام المقبلة في كلاً من السعودية والإمارات، والتي تقدم مميزات خاصة للمستخدمين بإشتراك مدفوع.

تشير التوقعات إلى أن اليوتيوب في طريقها لتوفير خدمة YouTube Premium للمستخدمين في السعودية والإمارات، والتي تأتي بإشتراك شهري بقيمة 35 ريال.

ومن المقرر أن يحصل المستخدمين في خدمة YouTube Premium على بعض المميزات التي تشمل مشاهدة محتوى الفيديو دون أن تظهر المادة الإعلانية في المحتوى، كما تدعم هذه الخدمة المستخدمين بميزة تشغيل محتوى الفيديو في الشاشة الخلفية.

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أيضاً من بين المميزات التي تقدم في YouTube Premium للمستخدمين ميزة الإشتراك في Google music، كما سيتاح للمستخدمين أيضاً تحميل بعض من محتوى اليوتيوب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن توفير الخدمة خلال الأيام المقبلة.

توقع: خلال الأيام القادمة سيتم وبشكل رسمي اطلاق خدمة YouTube Premium في السعودية والأمارات.



الخدمة عبارة عن إشتراك شهري(بقية 35 ريال) وتوفر:

- مشاهدة محتوى اليوتيوب من دون اعلانات

- إمكانية تشغيل اليوتيوب في خلفية الجهاز

- الاشتراك في قوقل ميوزك

- إمكانية تحميل بعض المحتوى — سعود الهواوي (@saud264) August 26, 2019

هذا الموضوع اليوتيوب تستعد لإطلاق YouTube Premium قريباً في السعودية والإمارات ظهر على التقنية بلا حدود.