هذا الموضوع اليوتيوب تستعد لإطلاق YouTube Premium قريباً في السعودية والإمارات ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شبكة اليوتيوب الإجتماعية لإطلاق خدمة YouTube Premium خلال الأيام المقبلة في كلاً من السعودية والإمارات، والتي تقدم مميزات خاصة للمستخدمين بإشتراك مدفوع.
تشير التوقعات إلى أن اليوتيوب في طريقها لتوفير خدمة YouTube Premium للمستخدمين في السعودية والإمارات، والتي تأتي بإشتراك شهري بقيمة 35 ريال.
ومن المقرر أن يحصل المستخدمين في خدمة YouTube Premium على بعض المميزات التي تشمل مشاهدة محتوى الفيديو دون أن تظهر المادة الإعلانية في المحتوى، كما تدعم هذه الخدمة المستخدمين بميزة تشغيل محتوى الفيديو في الشاشة الخلفية.
أيضاً من بين المميزات التي تقدم في YouTube Premium للمستخدمين ميزة الإشتراك في Google music، كما سيتاح للمستخدمين أيضاً تحميل بعض من محتوى اليوتيوب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن توفير الخدمة خلال الأيام المقبلة.
توقع: خلال الأيام القادمة سيتم وبشكل رسمي اطلاق خدمة YouTube Premium في السعودية والأمارات.— سعود الهواوي (@saud264) August 26, 2019
الخدمة عبارة عن إشتراك شهري(بقية 35 ريال) وتوفر:
- مشاهدة محتوى اليوتيوب من دون اعلانات
- إمكانية تشغيل اليوتيوب في خلفية الجهاز
- الاشتراك في قوقل ميوزك
- إمكانية تحميل بعض المحتوى
هذا الموضوع اليوتيوب تستعد لإطلاق YouTube Premium قريباً في السعودية والإمارات ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوتيوب تستعد لإطلاق YouTube Premium قريباً في السعودية والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.