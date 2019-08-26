الحوثيون: نفذنا هجوما واسعا على "هدف عسكري هام" بالرياض

اليمن / الخليج 365

قالت جماعة "أنصار الله " (الحوثي) اليمنية، الإثنين، إنها نفذت هجوما واسعا بطائرات مسيرة على "هدف عسكري هام" بالعاصمة السعودية الرياض، دون أن توضح طبيعة الهدف.

ولم يصدر تعليق من الجانب السعودي حول الأمر حتى الساعة 10:15 ت.غ، لكن المملكة عادة ما تستنكر استهداف الحوثيين لأهداف مدنية في البلاد، نافية مزاعم الجماعة اليمنية عن كونها أهدافا عسكرية.

وأوضح المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحي سريع، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، أن الطيران المسير التابع للجماعة نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات "صماد 3" على هدف عسكري هام فى العاصمة السعودية الرياض، وكانت الإصابة مباشرة.

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وتابع: "نجدد دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم منشآت في السعودية تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.