أكار: نعمل على تسيير دوريات مشتركة مع الإمريكيين في سوريا

أرزينجان/سارب أوزار/الخليج 365

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أنهم يعملون من أجل تسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين بما يخص المنطقة الآمنة في سوريا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في ولاية أرزينجان أثناء زيارته لقيادة الجيش الثالث برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البحرية والجوية والبرية.

وقال أكار :" نعمل من أجل تسيير دوريات مشتركة في أقرب وقت مع عناصر الجيش الأمريكي في سوريا".

ولفت إلى أنّ الأيام القادمة ستشهد تحليق مروحيات تركيا فوق المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ومن ثم دوريات مشتركة مع الجنود الإمريكيين.

وأعرب وزير الدفاع التركي عن أمله تطبيق النقاط المتفق عليها مع الإمريكيين على الأرض، مبينا أنّ لتركيا وللقوات المسلحة التركية خطة "ب" و "ج" في حال لم يتم تطبيق النقاط المتفق عليها.

كما أكد أكار على الوتيرة العالية التي تسير بها القوات الأمنية التركية على كافة المستويات في مكافحة الإرهاب، سواء في العراق أو شمال سوريا.

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وشدّد على أنّ بلاده لن تسمح أبدا بإنشاء ممر إرهابي جنوب تركيا.

والسبت الماضي أعلن وزير الدفاع التركي، شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الحالي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا

وقال أكار :إلى جانب مكافحة الإرهاب، نحن عازمون على على صون حقوقنا وحقوق إخوتنا القبارصة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه".

وحول شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي "إس-400" من الروس، سلط أكار الضوء على أهمية امتلاك تركيا للمنظومة.

وأردف: " سيبدأ غدا شحن معدات البطارية الثانية من منظومة إس 400 من روسيا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.