الجبير: علاقاتنا المتينة مع #الإمارات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة

صحيفة الخليج الالكترونية

صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بأن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى أن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وأضاف الجبير أن التحالف بقيادة المملكة وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين مشدداً على “لن نألو جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق”.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد أمام الأشقاء في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم.