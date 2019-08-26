عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون #الأقصى

الخليج - واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.