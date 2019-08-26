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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت السفارة السعودية بتركيا عن العثور على المواطنة المختفية في إسطنبول منذ أكثر من أسبوع بعدما خرجت للتسوق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.
وكانت الفتاة عبير قد خرجت من أحد الفنادق في مدينة إسطنبول بتركيا عندما كانت برفقة أسرتها لتختفي بعد ذلك، وتبدأ رحلة البحث عنها من قبل السلطات التركية.
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